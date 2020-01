"Sbloccate i pagamenti". Esplode a Roma, in pieno centro storico, la protesta dei lavoratori Manital rimasti da mesi senza stipendio. Attimi di tensione con le forze dell'ordine quando una delegazione dei dipendenti del Consorzio, che si occupa di pulizie e che da diversi mesi non percepisce lo stipendio, ha provato ad attraversare piazza Colonna. La polizia ha tentato di fermare i manifestanti che hanno cercato di scavalcare le transenne per raggiungere Palazzo Chigi. Si è svolto oggi l'incontro con le istituzioni e i sindacati ma dei soldi neanche l'ombra: "Ci hanno lasciato senza tutele" denunciano.