La guerra di Sala alla pizza, l'ennesima Dc di Rotondi. Ecco il Superpodio della settimana

Torna il Superpodio della settimana, tutto il peggio della politica in due minuti. Periodo preelettorale e quindi con leader sovraesposti e tanti, tantissimi inciampi da analizzare.

Si parte con il presidente dell'Inps Pasquale Tridico, che alle richieste dei sindacati di abbassare l'età pensionabile risponde con una ricetta di una semplicità disarmante: sì a ritirarsi dal lavoro prima, ma con il contributivo, e quindi con assegni più bassi. Insomma, anni e anni a coltivare una fama di economista, e poi il risultato è una riforma a costo zero che potrebbe ipotizzare anche un ragioniere...

Ma questa è stata anche la settimana dell'ennesima rinascita della Democrazia Cristiana, propiziata, ancora una volta, dall'eterno Gianfranco Rotondi. Sarà la volta buona? Chissà...

Su tutti si staglia però il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che per combattere l'inquinamento nella sua città ha proposto di vietare il fumo all'aperto e per il futuro ha ipotizzato anche di bandire i forni a legna delle pizzerie! Si annunciano rivolte dei buongustai...

Infine, una chicca fuori classifica: la performance del premier Giuseppe Conte alla conferenza di Berlino sulla Libia. Ma la foto con i leader in cui viene confinato nelle retrovie non è l'unico smacco per l'"avvocato del popolo". Vedere per credere...

E per questa settimana è tutto. Arrivederci alla prossima!