Grano finto italiano, vi ingannano così: attenti alla pasta made in Italy

Pasta con grano d'importazione ma sulla confezione la scritta in bella vista "made in Italy". A raccontare su Tik Tok il caso dell'azienda De Cecco, sanzionata dall'Antitrust, è il Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori Massimiliano Dona che mette in guardia gli utenti. Sulle confezioni veniva enfatizzata l'italianità del prodotto, ma la materia prima arrivava in parte anche da Canada, California, Arizona e, nel caso del marcio ‘Passioni’, da Argentina, Russia, Francia, Grecia, Messico e altri Paesi ancora...