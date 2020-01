Chiara Ferragni come non l'avete mai vista. Con l'incubo di invecchiare così

Chiara Ferragni invecchia a vista d'occhio. Ma fortunatamente si tratta solo del morphing sui social. L'ultimo video postato su Tik Tok dai Ferragnez la vede percorrere velocemente tutto l'arco della sua vita. Da bambina ad anziana, passando per tutte le frasi intermedie di adolescente e donna in carriera. Così come la conosciamo oggi.

I Ferragnez si sono buttati anima e corpo sulle nuove frontiere di Tik Tok. E anche questa volta ci sorprendono. Ma come invecchierà Chiara Ferragni? Non ci crederete ma questa volta l'ultimo fotogramma del video la fa diventare...come la signora Fletcher de "La signora in giallo".