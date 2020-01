"Sono felice. È un sogno per me essere qui". Poco dopo le 20 è iniziata l'avventura italiana di Gonzalo Villar, che dopo le visite mediche che svolgerà domani mattina alle 8.30 a Villa Stuart firmerà il suo contratto di quattro anni e mezzo (600mila euro annui a salire) con la Roma. Il calciatore, atterrato a Fiumicino con il volo AZ83 proveniente da Valencia, sarà il secondo acquisto del mercato invernale della Roma. Per assicurarselo Petrachi ha trovato un accordo con l'Elche sulla base di 4 milioni più 1 di bonus. Il Valencia, proprietario dell'80% del cartellino, si è riservato inoltre un 15% della futura rivendita.