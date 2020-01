Vito Crimi, è tornato il re delle gaffe: da "smentito" a "smemorato" (VIDEO)

Pronti, via... e Vito Crimi regala la prima gaffe. Il neoreggente del Movimento 5 stelle deve affrontare subito un compito difficile, quello di commentare il deficitario risultato alle Regionali. Allora invoca un ritorno del M5s alle origini e nel ricordare le cinque ragioni fondanti si incarta... si dimentica la quinta, finché non arriva qualcuno, dal dietro le quinte, a dargli la risposta esatta.

D'altronde Crimi non è nuovo agli inciampi. Oltre al tragicomico streaming durante le consultazioni con Bersani, resta nella memoria il suo commento dopo le consultazioni con l'allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, quando disse che l'ex capo dello Stato "a un certo punto si era assopito, ma per fortuna c'era Beppe (Grillo, ndr) a tenerlo sveglio". Il caso volle che qualche settimana dopo i fotografi immortalarono proprio Crimi mentre si era addormentato in Senato.

Come dire, chi di sonno ferisce...

Un videocommento di Carlantonio Solimene e Daniele Di Mario