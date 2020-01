A Massa Marittima ecco l' affresco piu' antifemminista della storia. Roba da finire all'indice del #MeToo. Ma a processo il pittore non si può più portare, perché è nato e morto nel Medioevo. Ad essere ritratto è un gruppo di donne che corre eccitata a cogliere i frutti specialissimi di un albero: sono tutti palesemente organi sessuali maschili. L'affresco è sul muro di un edificio alle porte della cittadina toscana, ed è stato scoperto nel 1999, portato poi meglio alla luce con un restauro concluso nel 2008. E' stato ribattezzato "L'albero della fecondità", ma gli esperti si dividono sul suo significato. C'è chi dice che si trattava di un simbolo della fertilità dipinto come augurio per i raccolti agricoli dell'anno. Ma anche chi sostiene che fosse fin dalla sua ideazione provocatorio, con un significato proprio politico. L'avrebbero voluto lì i Guelfi per avvisare la popolazione che se i Ghibellini fossero andati al potere avrebbero diffuso la stregoneria, idee eretiche e perfino perversioni sessuali. Certo l'epoca non era particolarmente femminista