Fa gol da fallo laterale. Incredibile su Tik Tok

Fa gol direttamente da fallo laterale. E' accaduto su un campo di calcio di giovanissimi calciatori. Il lancio del pallone del numero 7 è di quelli che non si dimenticano. Per prendere forza e spingere il pallone ancora più lontano il giovane calciatore fa anche una capriola prima di lanciare la palla. Ma il lancio, anziché essere colpito da qualche compagno di squadra o difensore avversario, finisce direttamente in rete.

Peccato, perché così il gol non è valido. Ma siamo certi che, con un po' di allenamento in più, questo giovane campioncino potrà fare strada. E magari la prossima volta, chissà, il suo lancio verrà deviato e il gol sarà valido.