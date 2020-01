Non c'è due senza tre: anche Perez sbarca a Roma

Alle 8.49 di questa mattina è sbarcato a Fiumicino Carles Perez, terzo acquisto del mercato invernale della Roma. L'esterno d'attacco arriva dal Barcellona in prestito con un facile obbligo di riscatto fissato a 13 milioni, con ulteriori 2 milioni di bonus variabili. Il classe 1998, preso per sostituire l'infortunato Zaniolo, è ora a Villa Stuart per svolgere le visite mediche e firmerà poi il contratto di quattro anni e mezzo con il club giallorosso. Il Barcellona, che non voleva cederlo senza un diritto di riacquisto, si è alla fine accontentato di una prelazione in caso di futura cessione: i catalani avranno due giorni di tempo per pareggiare qualsiasi proposta eventualmente accettata dalla Roma.