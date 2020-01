Daniele De Rossi si maschera e vede il derby in Curva Sud

"Non escludo che nei prossimi anni mi vedrete intrufolato con panino e birra in qualche settore ospiti a tifare i miei amici". Daniele De Rossi nella conferenza che ha sancito il suo addio alla Roma lo aveva annunciato e nel derby di domenica scorsa contro la Lazio ha mantenuto la promessa. DDR, ritiratosi dal calcio dopo l'esperienza al Boca Juniors, ha infatti seguito la partita con i biancocelesti dalla Curva Sud Laterale in compagnia dell'attore Valerio Mastandrea, suo amico. Per passare inosservato De Rossi, che ha partecipato alla coreografia dei tifosi giallorossi, si è camuffato e truccato, risultando praticamente irriconoscibile grazie ad uno zuccotto ed una parrucca dai capelli lunghi.