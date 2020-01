L'urlo di dolore degli edicolanti: qui chiudiamo tutti

La crisi che da anni sta colpendo le edicole del nostro Paese sembra non avere fine. Un declino inarrestabile e silenzioso, e forse proprio per questo ancor più drammatico: in Italia negli ultimi quindici anni le edicole sono si sono quasi dimezzate e hanno visto i propri utili annui crollare, in 6 casi su 10, al di sotto dei 10mila euro.

Per accendere i riflettori sul problema, il sindacato dei giornalai Sinagi ha organizzato “la notte delle edicole”, evento dal grande valore simbolico durante il quale nelle principali città italiane un’edicola resterà aperta fino a tarda sera. Nella Capitale è stato Franco a lasciare aperta la serranda del suo chiosco in via Pedicino e queste sono le sue parole.