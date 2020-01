Ubriaco molesta agente della Guardia Civil. Così gli fa passare la sbornia

Ragazzo ubriaco molesta un agente della Guardia Civil in Spagna. Prima gli balla davanti poi gli si avvicina al volto con fare strafottente. L'agente lo guarda pazientemente. Poi, visto che il ragazzo non accenna a farla finire, decide di passare ai fatti. Gli dà uno spintone che fa finire il ragazzo steso per terra. Ma non è ancora contento così.

Torna alla carica e ricomincia con le molestie. Questa volta, però, l'agente della Guardia Civil non attende molto. E gli assesta un bello schiaffo dritto in faccia. Ancora una volta il ragazzo cade a terra e questa volta ci rimane. Almeno finché va avanti il video.