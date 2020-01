Coronavirus, è colpa dell'America? Confessioni di una cinesina italiana

Sui social la verità di una cinesina italiana sull'epidemia di Coronavirus. La giovane in un video su Tik Tok racconta che in Cina nessuno esce più di casa. "È vero fa schifo pensare che mangino i pipistrelli ma è la tradizione... Non possiamo cambiare la mente di 6 miliardi di persone... Lo sapete perché mangiano questi animali?"