L'allarme Coronavirus scatta anche a Roma. Un turista cinese si è sentito male ieri pomeriggio nella Capitale in via Cavour ed è stato trasportato immediatamente all'ospedale Spallanzani. L'uomo era a bordo di un taxi quando, in preda al malore per i sintomi dell'influenza, è sceso dall'auto. Da un albergo nelle vicinanze sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Subito dopo l'allarme sono scattate tutte le procedure per la super polmonite che finora in Cina ha ucciso 132 persone.

Il personale medico, dotato di mascherine e tute bianche, ha soccorso l'uomo che, trasportato in ambulanza nel nosocomio romano specializzato in malattie infettive, aveva già la febbre. Si attendono ora i risultati del test.