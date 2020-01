Salvini amico dei migranti, il complotto di Toninelli e altro. Ecco il peggio della settimana

Torna il Superpodio della settimana, tutto il peggio della politica raccontato nei due minuti della videorubrica de Il Tempo.

Si comincia con Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo la batosta in Emilia Romagna, continua a far parlare di sé. In particolare, ha annunciato la decisione di denunciare il premier Giuseppe Conte e la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per aver bloccato per alcuni giorni lo sbarco della nave Ocean Viking con decine di migranti a bordo. L'intento è chiaramente polemico, eppure arriva dopo la richiesta fatta ai suoi senatori di autorizzare il processo a proprio carico per il caso della nave Gregoretti. Insomma, al classico italiano che si risvegliasse dal coma dopo dieci anni, il leader della Lega sembrerebbe il politico più solidale ai migranti... Non sarebbe, peraltro, il primo caso di giravolta salviniana: vedere per credere...

Nel centrodestra si segnalano anche gli altri due leader, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Che, alle prese con le candidature per le prossime Regionali, stanno selezionando una serie di profili non proprio di primissimo pelo... è questa la strategia giusta per conquistare l'elettorato? Wait and see...

Infine Danilo Toninelli, l'ex ministro ora nominato "facilitatore delle campagne elettorali" del Movimento 5 stelle. L'esordio, in Calabria ed Emilia Romagna, con tanto di lapsus sul nome di un candidato, non è stato dei più incoraggianti. Ma lui, Toninelli, ha già individuato i responsabili. Chi? Scopritelo nel video.

In studio Dario Martini e Alberto Di Maio