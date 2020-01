All'Antico Vinaio di Firenze per mangiare bisogna mettersi in fila e aspettare. Tutto grazie ai filmati sui social e alla straordinaria presenza in video di Tommaso Mazzanti, il preparatore di gigantesche focacce che inizia ogni sua presentazione su TikTok o su Instagram al motto di "Bada come la fuma". Ne avevamo parlato a dicembre, visto il successo di Tommaso sul web e ad alcuni suoi fan vip, come la famiglia di Matteo Renzi. Ma in poco tempo il locale è diventato un caso mondiale di business. E' fra i più recensiti in Italia di Tripadvisor con oltre 20 mila pagelle, in gran parte entusiaste. Siamo andati a vedere sul posto, che è a poche decine di metri dietro piazza della Signoria e gli Uffizi, e abbiamo filmato un fenomeno inatteso: doppia fila che si snoda lungo tutta una via e la piazza che la precede, e turisti e fiorentini che non mollano fino a quando non riescono a conquistare la focacciona ripiena dei loro sogni