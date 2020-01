"Eccola là... semo fatti" esclama dall'auto mentre riprende con il cellulare il turista cinese finito all'ospedale Spallanzani come il primo caso sospetto di Coronavirus a Roma. L'uomo soccorso in via Cavour nel pomeriggio è a bordo dell'ambulanza quando i ragazzi - dall'inequivocabile accento romano - passano di lì per caso a bordo di una macchina e riprendono tutta la scena: il turista con la febbre sull'ambulanza e il personale medico con mascherine e tuta bianca. "Eccola là... Lo sapevo, semo fatti" si sente nel video. Così l'allarme Coronavirus scatta anche a Roma insieme a tutte le procedure previste per la super polmonite. Si attendono i risultati dei test sul caso sospetto.