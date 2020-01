Con un action cam a bordo tutti i segreti della pattuglia acrobatica anche sui cieli di Doha e New York. Ecco lo straordinario video sulle imprese delle Frecce Tricolori, con immagini emozionanti e l'audio in presa diretta. E' il riassunto delle performance 2019 della pattuglia acrobatica della Areonautica militare che è il vero orgoglio delle Forze Armate italiane, come le imprese di tanti altri reparti specializzati. Ne è convinta anche la leader di Fratelli di Italia, Giorgia Meloni che ha offerto il video alla sua comunità social, commentando: "Da brividi queste immagini uniche della nostra Pattuglia Acrobatica Nazionale. Frecce Tricolori, orgoglio italiano!". Qualche immagine è anche sui cieli di Roma, dove si è abituati a vedere le Frecce in primavera prima in occasione del gran premio di Formula E e poi naturalmente durante la Festa della Repubblica il 2 giugno