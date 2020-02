I difetti di Venere e i dubbi sulla bellezza. Ma che dea è?

Roberto Lipari si pone domande sulla bellezza di Venere e sul ruolo della dea dell'antica mitologia greca. Lipari, infatti, nota che spesso parlando dell'aspetto fisico delle donne si dice "strabismo di Venere" oppure si parla della dea quando si ha un dito del piede più lungo degli altri oppure il seno a punta.

Insomma tutta questa bellezza Venere non doveva averla se così tanti difetti fisici le sono attribuiti. Lipari non ha dubbi e nel suo dialetto siciliano sottolinea tutto questo con grande ironia e simpatia. Forse perché anche nell'antica Grecia non era bello ciò che è bello ma era bello ciò che piace.