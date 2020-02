Sorpresa per i tifosi romanisti: i pesci al Mapei Stadium

Sorpresa per i tifosi romanisti accorsi al Mapei Stadium di Reggio Emilia per assistere alla gara tra Sassuolo e Roma. Sotto il settore ospiti dello stadio, infatti, spunta una sorta di "acquario" artificiale con una miriade di pesci di notevoli dimensioni che si accalcano sotto i tifosi che lanciano cibo e assistono alla scena divertiti.

Ma in realtà non c'è molto da ridere perché l'episodio è solo l'ennesima conferma dell'incuria in cui versano gli impianti da gioco italiani, da tempo ritenuti totalmente inadeguati. E pensare che il Mapei Stadium è uno dei pochi impianti di proprietà del calcio italiano. Urge qualche verifica per evitare l'effetto "acquario".