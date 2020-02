Ultimo va a trovare la sua vecchia bidella Angelina. Si vogliono bene e, per questo, si dicono la verità. Sempre. Così dopo i pirmi saluti la donna non va molto per il sottile e dice a Niccolò Moriconi: "meno male che sei venuti in inverno e non in estate...con tutti i tatuaggi che hai mi facevi schifo".

Ultimo non dimentica il suo passato e va a trovare chi gli è stato vicino anche quando non era nessuno. Poi la scenetta quotidiana postata dal cantante su Tik Tok va avanti e mostra Niccolò mostrare proprio i tatuaggi su petto e pancia. Ed è lì che arriva la sua "dolce" vendetta...