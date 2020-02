Anna Falchi parte per Sanremo. Cosa porta nella valigia del Festival

Anna Falchi apre la valigia di Sanremo. E fa vedere ai suoi fan di Tik Tok cosa porterà con sé al Festival. Senza segreti la bella showgirl mostra gli abiti da giorno per la "Vita in diretta" e gli abiti da sera per il palco dell'Ariston. E ancora tre paia di occhiali da sole e naturalmente una borsa piena zeppa di scarpe per tutte le occasioni.

Insomma il conto alla rovescia è appena iniziato ma la bella Anna è già pronta. E il suo video termina proprio l'attrice che sale in macchina e dice a tutti: "Seguitemi".