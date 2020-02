Coronavirus, in Indonesia lo combattono così

Il Coronavirus fa paura. Per questo in molti Paesi si stanno cercando le contromisure per evitare il dilagare di un contagio per il quale ancora non esiste rimedio. E allora in Indonesia non vanno molto per il sottile. E all'arrivo degli aerei passano all'azione senza mezze misure. I passeggeri che sbarcano con le mascherine vengono letteralmente inondati con un disinfettante che dovrebbe (?) rendere la vita difficile al Coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Virus Cina, cancellata gara di Formula E

Se effettivamente ci riuscirà non è dato sapere ma certamente in Indonesia questa epidemia globale non è presa sottogamba. Forse, chissà, i passeggeri in transito vorrebbero restare più asciutti. Ma tant'è. Non ci si può fare nulla.