Barbara D'Urso e Denis Dosio, il ballo scatenato finisce così

Barbara D'Urso ormai è una veterana anche di Tik Tok. Sono settimane che pubblica video in cui balla a perdifiato da sola o con i suoi giovanissimi maestri di ballo. Questa volta la vediamo con Denis Dosio, giovane influencer e mito per gli adolescenti su Instagram e YouTube.

Non c'è dubbio che Barbara D'Urso ha visto lungo e ha compreso perfettamente le potenzialità del nuovo social cinese che fa impazzire i più giovani. D'altra parte i video postati su Tik Tok stanno raccogliendo una montagna di like e condivisioni. Come i video che la D'Urso ha girato con Luciano Spinelli.