Il cane ama Meghan Markle. Come se la prende con Harry

Il cane vede in televisione le immagini di Meghan Markle e di Harry Windsor. E impazzisce saltando come un forsennato. E sembra proprio voler colpire Harry perché è geloso della bella Meghan.

I due piccioncini si sono appena trasferiti dall'Inghilterra al Canada per iniziare al più presto una nuova vita. Ma, come si suol dire, al cuor non si comanda. E vale anche per i nostri amici a quattro zampe.