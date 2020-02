Valeria Marini con la maschera di Tutankhamon. Cosa fa prima di entrare al GfVip

Valeria Marini con la maschera di Tutankhamon. Prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip non vuole correre rischi. E allora via alla maschera di bellezza. Che, però, più che una maschera di bellezza sembra la maschera di Tutankhamon. Ma lei rassicura tutti i suoi fan: "Questa maschera in dieci minuti aggiusta tutto - spiega la Marini - Bastano dieci minuti e sono come nuova. Come tornata dalle vacanze".

Lei non ha dubbi. Poi l'abbiamo vista nella casa di Cinecittà. E l'abbiamo vista litigare con Antonella Elia sulle critiche rivolte a raffica al mondo femminile. Come che sia, Valeria non si nasconde di certo dietro una maschera.