Comincia Sanremo e il premier Conte canta la sua canzone preferita...

Comincia il Festival di Sanremo, una grande festa per la musica. Come ogni anno non mancheranno polemiche, accuse e colpi di scena. Tutti (o quasi) gli italiani avranno una canzone preferita.

Per approfondire leggi anche: Scoop di Salvini: so chi vince Sanremo

Ma quale sarà quella del presidente del Consiglio Giuseppe Conte? E’ la sua controfigura a canticchiarla in questo breve video…