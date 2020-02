Rita Pavone: a Sanremo con la canzone di mio figlio

La cantante si rimette nuovamente in gioco con un brano "Niente (Resilenza 74)" scritto dal figlio Giorgio Merk. Un pezzo grintoso, congeniale alla sua stessa verve, che l’artista descrive con questa frase: “Un abito che mi è stato fatto su misura. Con un testo che mi rappresenta come sono oggi”.

La canzone anticipa l’album “raRità!”, in uscita il 28 febbraio con un doppio cofanetto CD, in cui la cantante delizierà il pubblico per l’ennesima volta con brani stranieri mai apparsi in Italia, che hanno raggiunto le vette di vendita nelle classifiche di tutto il mondo. Canzoni originali e capaci di intrattenere diverse generazioni di pubblico.