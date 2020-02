Diletta Leotta si cambia il vestito. Cosa fa nel camerino di Sanremo

Diletta Leotta ne ha combinata un'altra. Ora si fa vedere mentre si cambia d'abito in camerino. Ma quello che fa dietro la porta non è dato sapere. L'unica cosa certa è che il cambio d'abito avviene in un batter d'occhio. O meglio in un batter di porta.

Sanremo è ormai arrivato e la bella Diletta non si fa trovare impreparata. Potere di Tik Tok.