Vigna Stelluti, le fiamme divorano il palazzo. Un tentato suicidio alla base del rogo

Un incendio è divampato questa mattina in un appartamento al terzo piano di un palazzo in Largo di Vigna Stelluti, a Roma: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso due persone, una ragazza e una donna, con l’autoscala. Le operazioni di messa in sicurezza sono in corso. Alla base del rogo un possibile tentativo di suicidio da parte di un uomo di un uomo di circa quaranta anni ora ricoverato all'ospedale Villa San Pietro. Avrebbe provocato lui l'incendio.