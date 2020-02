Appena esce dall'albergo folla di ragazzini per i selfie. Poi set e gita in barca col mal di mare. Elettra Lamborghini, la Twerking Queen, ha appena iniziato a #Sanremo2020 e sembra già distrutta. Non riesce a fare un passo senza che i giovanissimi fans la stringano di assedio per un selfie. Allora gli organizzatori provano a distrarla con una gita in barca, ma lei soffre il male di mare. Così si chiude sul set per foto e filmati sexy a cui per altro è abituata (Elettra, nipote del fondatore della celebre casa automobilistica Lamborghini, ha posato nuda per Playboy Italia) o resta in stanza in attesa delle truccatrici che la preparano a salire sul palco più famoso della musica italiana. La trattano da vera e propria star della manifestazione, anche se Elettra è di natura una anti-diva...