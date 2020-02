Come a Sanremo: Renzi le canta a Bonafede sulla prescrizione

Maggioranza mai così in bilico. Sulla prescrizione tra Matteo Renzi e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede è calato il gelo. L'ex premier vuole far valere i suoi numeri al Senato e minaccia di non votare la mediazione messa in campo dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Una scelta che potrebbe provocare la caduta dell'esecutivo.

E nella settimana del Festival di Sanremo, dopo aver fatto già cantare gli stessi Conte e Bonafede e il leader della Lega Matteo Salvini, la redazione del Superpodio ha deciso di dare il microfono proprio all'ex sindaco di Firenze. Come annuncerebbe, in note, lo strappo? Guardate il video e lo scoprirete!