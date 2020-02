"Stasera voglio alzare... Far volare tutti i parrucchini dell'Ariston". Il video dietro le quinte di Sanremo a Elettra Lamborghini finisce sui social e fa impazzire i fan della "Twerking Queen". "Voglio fare un movimento di chiappe che faccio volare via tutto" annuncia la Lamborghini che, invece, per il gran finale del Festival fa volare il décolleté. Il suo.