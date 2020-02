Dopo Sanremo Elettra Lamborghini va in depressione. Che sfogo

Dopo Sanremo Elettra Lamborghini va in depressione. Ecco il video in cui la star si confessa. Senza peli sulla lingua confessa di sentirsi sola. La reazione dopo il Festival non lascia adito a dubbi.

Per approfondire leggi anche: Foa preoccupato da Elettra Lamborghini

Elettra Lamborghini ha fatto scalpore all'Aristion con la sua "Musica (e il resto scompare) in cui, per la prima volta, ha portato il twerking sul palco dell'Ariston.