Come sirenette: Jessica Alba e Sofia Vergara, cosa combinano su Tik Tok

Jessica Alba a Sofia Vergara, amiche e colleghe, si scatenano in un balletto a sorpresa. E i fan su Tik Tok impazziscono. Sofia Vergara è modella e attrice colombiana naturalizzata statunitense. È nota soprattutto per il ruolo di Gloria Delgado-Pritchett nella serie televisiva Modern Family. Jessica Alba attiva in televisione e al cinema fin da adolescente, ha raggiunto una discreta popolarità nei primi anni duemila, grazie al ruolo di protagonista nella serie televisiva "Dark Angel".