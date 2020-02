Riecco Martina Stella. Così la ex di Lapo Elkann torna alla carica

Martina Stella torna alla carica su TikTok. La ex di Lapo Elkann sta conquistando il social cinese a suon di video.

Per approfondire leggi anche: Martina Stella e le foto da urlo

Qui la vediamo in un medley tra amiche, balli, trucchi e parrucchi. Cosa non si fa per riconquistare un posto al sole...