Così Salvini ha indovinato il vincitore di Sanremo... grazie a una maglietta

Matteo Salvini aveva azzeccato il vincitore di Sanremo. Il leader della Lega aveva pronosticato il cantante che avrebbe vinto il Festival addirittura una settimana prima. Non aveva detto esplicitamente il nome di Diodato, ma si era limitato a dire che "sarebbe stato di sinistra" e "politicamente corretto".

E infatti Diodato ama indossare le magliette delle ong che si occupano del soccorso dei migranti in mare, come la Mediterranea Saving Humans, e in passato si era espresso in questi termini: "Dovremmo diffidare di chi dice di voler avvicinare la politica al popolo e lo fa passando per la strada più breve, la più facile, quella tracciata dall’odio, abbassandola al livello degli istinti, rendendola spesso cabaret, numero di magia da quattro soldi, di quella che ormai non si preoccupa neanche di nascondere il trucco".

Non fece il nome di Matteo Salvini, ma il riferimento era evidente.