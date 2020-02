Sfera Ebbasta cambia look. Come si taglia i capelli

Sfera Ebbasta si taglia i capelli. Ecco il nuovo look del trapper cresciuto a Cinisello Balsamo. Il musicista si fa immortalare mentre il suo barbiere Davide Greco è intento a creare il suo nuovo look.

Chissà che a qualcuno non venga in mente di rifarsi i capelli come lui. Vedremo...