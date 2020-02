Tutto pronto per Roma Cavalli, il classico appuntamento nella Capitale per gli appassionati del mondo del cavallo. Quest'anno la kermesse organizzata da Veronafiere in programma dal 13 al 16 febbraio nel quartiere espositivo capitolino. Asi sarà ancora protagonista con una serie di iniziative tra cui l’organizzazione di due tavole rotonde, sul Terzo Settore e sugli Iaa. «Terzo Settore: interpretazioni e opportunità della riforma» si svolgerà venerdì 14 febbraio alle ore 11.30, presso la Sala balconata del padiglione 3, Nuova Fiera di Roma. Tra i relatori il Sen. Claudio Barbaro (presidente Asi) Emilio Minunzio (vice-presidente Asi e Consiglio Nazionale del Terzo Settore), Giancarlo Moretti (Consiglio Nazionale del Terzo Settore), Mario Ciampi (Coordinatore Aree extrasportive Asi) e Gianni Alemanno (Area Progettuale Terzo Settore).