Elettra Lamborghini, messaggio d'amore: con chi sta a San Valentino?

Anche Elettra Lamborghini festeggia San Valentino. La regina del twerking, cantante-influencer e reduce del successo di Sanremo 2020 dove con le sue mosse e il suo look ha fatto discutere, riappare in un video su Tik Tok e rivela ai fan con chi trascorrerà l'appuntamento degli innamorati...

Elettra Miura Lamborghini è l’ereditiera per eccellenza. Figlia di Tonino Lamborghini e nipote del famoso Ferruccio Lamborghini, fondatore della casa automobilistica ha cominciato la propria carriera esibendosi nelle discoteche della Lombardia. Nel febbraio 2018, ha pubblicato il suo primo singolo da solista, intitolato Pem Pem, che è stato certificato con due dischi di platino. ha debuttato come coach The Voice of Italy, in onda su Rai 2 insieme a Morgan, Gué Pequeno e Gigi D’Alessio nella sesta edizione del programma.