"Questo è un caffè napoletano" ma quasi non finisce la frase che gli parte la tazzina. Gennaro Gattuso è al ristorante con gli amici quando diventa la vittima di uno scherzo messo in scena dal cameriere che, mentre serve il caffè alla tavolata, fa finta di far cadere il vassoio e colpire l'allenatore del Napoli che non la prende bene. Ringhio si spaventa e si alza all'improvviso ma quando capisce che è solo uno scherzo il gesto è questo...