Trump dà buca alla Meloni, gaffe a 5 stelle e i valzer di De Magistris. Il peggio della politica

La leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e l'amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini. Sono loro i trionfatori della settima puntata del "Superpodio della settimana", la videorubrica de Il Tempo sul peggio della politica.

Per Salini ci sono da segnalare gli attacchi subiti dopo che sono emersi i numeri della delegazione della Rai a Sanremo per la settimana del Festival. Pare che nella città dei fiori ci fossero addirittura 634 dipendenti di viale Mazzini, tanti con famiglia al seguito e, soprattutto, nella maggior parte dei casi totalmente estranei alla competizione canora e ai vari programmi legati al festival. Una circostanza che spiegherebbe anche perché Amadeus fosse costretto, ogni sera, a trascinarsi fino alle 3 di notte. Il motivo? Scopritelo nel video!

Per approfondire leggi anche: Così Salvini ha indovinato il vincitore di Sanremo... grazie a una maglietta!

Luigi De Magistris, invece, finisce nella classifica per la sua improvvisa infatuazione per il Pd. Dopo aver giurato di combattere i "poteri forti", infatti, il sindaco di Napoli sembra aver fatto pace con l'establishment Democratico, al punto da aver siglato un accordo per le elezioni suppletive che nel capoluogo campano si terranno a fine febbraio e da essere vicino a un'alleanza anche in vista delle Regionali. Ma come si spiega questa improvvisa giravolta? Nel video c'è la risposta...

Per approfondire leggi anche: Ecco il segreto del premier Conte per svegliare i suoi ministri

Infine Giorgia Meloni. Che, complice l'impennata nei sondaggi di Fratelli d'Italia, si è concessa un tour internazionale per accreditare il suo partito all'estero. Ma non tutto è andato come avrebbe dovuto, soprattutto a Washington. Scoprite cos'è accaduto guardando il video!

C'è spazio anche per un paio di videopillole pescate nella sempre numerosissima casistica delle gaffe a 5 stelle. Scoprite chi è stato dopo Vito Crimi a dimenticarsi le 5 stelle fondate del Movimento e divertitevi col neologismo coniato dall'ex ministra Barbara Lezzi.

Per approfondire leggi anche: Come a Sanremo, Renzi le canta a Bonafede sulla prescrizione

Buona visione e appuntamento alla prossima settimana!