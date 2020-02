Lo scivolone di Buffon con il tifoso orientale: "Attento al Corona" (VIDEO)

Un tifoso asiatico lo aspetta nella zona mista dei giornalisti a San Siro dopo la partita di Coppa Italia con la Juventus. Gigi Buffon passa e lo accontenta: l'autografo è servito. Il problema è quello che gli dice. "Attento al Corona eh" l'avviso del portiere riferito al virus che si è sviluppato in Cina e ora terrorizza tutto il mondo. Il tifoso non capisce, Buffon rincara la dose: "Che c... sei di Wuhan?" e giù a ridere. Una scena che sta facendo il giro del web - con tanto di sottotitoli in lingua cinese - e non fa certo onore al simbolo della Juventus e della Nazionale.