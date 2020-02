Vitalizi e Matteo Renzi: il Movimento 5 Stelle prova a ripartire dai "nemici' storici. Oggi sabato 15 febbraio in piazza Santi Apostoli, a Roma, la vera novità è la compattezza di un gruppo che, dopo mesi di divisioni, si ritrova sotto la stessa bandiera e con un obiettivo comune: rimettere la testa nel sacco di quello che un tempo era solo "l'ebetino di Firenze". Sul palco di Santi Apostoli c'è tutto lo stato maggiore pentastellato, Luigi Di Maio e il suo successore, Vito Crimi. Non mancano gli altri ministri, col nuovo capo delegazione nel governo, Alfonso Bonafede, pronto a ricevere gli applausi e il sostegno del suo popolo per la battaglia sulla prescrizione contro il leader di Italia viva.

Paradossalmente, la polemica che si è accesa con Renzi ha prodotto come risultato quello di rivalutare pure la convivenza con il Pd, che una parte di base ha apprezzato per non essersi schiacciato sulle posizioni del suo ex segretario. Ovviamente non basta per parlare di alleanza strutturale, perché ai piani alti del Movimento il tema non è all'ordine del giorno. Oggi pomeriggio quindi tutti compatti. Grazie al "nemico-alleato" Renzi. (video di Francesco Benvenuti)