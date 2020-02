Il Movimento 5 Stelle scende in piazza per dire "Mai più vitalizi". Questo colorato attivista di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ne approfitta per mandare un messaggio alla presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati: "Non fare la gnorri, i vitalizi si devono togliere!". Basterà?

A Piazza Santi Apostoli, intanto, i militanti grillini hanno intonato i cori "onestà-onestà" e sventolato bandiere. Tra i big pentastellati accorsi alla manifestazione la vicepresidente del Senato Paola Taverna, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e il presidente della Commissione Antimafia Nicola Morra.