Dopo Sanremo Elettra Lamborghini diventa anche stilista. Così nasce la passione per gli abiti

Elettra Lamborghini diventa anche stilista e lancia una sua collezione. La indossa pure per far vedere il capo-pilota ai fan spiegando che l'idea (non proprio straordinaria) le è venuta durante un viaggio in aereo.

Si è fatta portare carta e matita e ha disegnato l'abito che porta indosso. E ora parte alla conquista del mondo della moda. Vedremo se si saprà imporre anche lì.