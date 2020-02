Stefano De Martino sputa in faccia a Belen Rodriguez. Incredibile a San Valentino

Ma che fa Stefano De Martino? Sputa al suo amore, Belen? Così sembra da questo frammento di storia Instagram girato durante il loro viaggio di San Valentino in Camargue. In realtà i due scherzano come piccioncini.

Lei poco prima durante una sosta a tavola gli aveva chiesto: "Ma che fai, mi sputi addosso?". Lui allora dice "no", ma finge di sputarle davvero, strappando a lei una sonora risata e una carezza sulla testa...