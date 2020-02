Spudorata Elettra Lamborghini, cosa fa dietro le quinte mentre canta Bugo

Dopo i meme e le parodie anche Elettra Lamborghini si misura con "le cattive intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera..." L'ereditiera social reduce dal Festival di Sanremo dove ha presentato "Musica e il resto scompare" ieri era ospite di Domenica In proprio come Bugo. In attesa di entrare in scena Elettra Miura si è fatta riprendere mentre cantava sulle note del brano "Sincero" mentre Bugo la eseguiva sul palco del programma di Mara Venier, ma con il testo cambiato da Morgan nella storica performance all'Artiston per la quale i due sono stati squalificati. Una nuova tendenza di TikTok è in arrivo?