Caro Renzi, la prossima volta vai a Roccaraso

Matteo Renzi "scivola" ancora sulla neve. Se cinque anni fa, all'epoca in cui era a Palazzo Chigi, le polemiche si concentrarono su una sua breve puntata a Courmayeur con moglie e figli al seguito, stavolta invece a far discutere è stata la sua "fuga" sciistica in Pakistan proprio nei giorni in cui il suo partito, in Italia, di fatto apriva la crisi del governo Conte.

L'ex premier ha provato a giustificarsi con impegni internazionali già presi in precedenza, ma per le prossime occasioni forse sarebbe meglio ridimensionare le sue ambizioni vacanziere e scegliere una località meno esotica. Quale? Il consiglio è nel video!