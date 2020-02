Ecco come Salvini conquisterà Roma: "Tra un mese la nuova sede della Lega nel centro della Capitale"

Matteo Salvini punta forte su Roma. "Tra un mese - annuncia - apriremo la nuova sede della Lega a Roma. Sarà in via della Panetteria". Vicino alla Fontana di Trevi, nel cuore della Capitale. Salvini ha parlato a margine di un evento del Carroccio a Roma, e non ha tralasciato di attaccare frontalmente la Raggi: "I cittadini della Capitale mi fermano tutti i giorni supplicandomi di fare qualcosa per Roma. Fare peggio di Raggi e Marino è impossibile, c’è la mia totale ammirazione per chi si candiderà".

La sfida è riuscire ad eleggere un sindaco del centrodestra, forse proprio della Lega, quando i romani saranno chiamati a votare nel 2021 per scegliere chi dovrà prendere il posto di Virginia Raggi del M5s. Per Salvini la vittoria a Roma è quasi una certezza, lo ha detto anche ieri alla manifestazione al Palazzo dei Congressi all'Eur. La dimostrazione che la Lega è in grande ascesa nella Capitale, viene anche dal tesseramento al partito: "Non vedo l'ora di inaugurare la nuova sede, perché Roma è una delle città dove questo fine settimana abbiamo fatto più tessere. E poi ormai io sto più a Roma che a Milano. Anche se la sede storica di via Bellerio rimarrà quella principale", conclude Salvini.